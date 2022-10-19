Токаева внесли в базу украинского сайта «Миротворец»

Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева внесли в базу скандального украинского сайта «Миротворец». Его обвиняют якобы в публичном отрицании «российской агрессии» против Украины.

В июне Токаев заявил, что с трудом представляет процесс вступления Украины в Европейский союз, учитывая плачевную экономику государства.

Он также выразил мнение, что внеблоковый статус Украины мог бы стать приемлемым решением текущей ситуации.