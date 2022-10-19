Узнать больше

Токаева внесли в базу украинского сайта «Миротворец»

Короткая ссылка
Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева внесли в базу скандального украинского сайта «Миротворец». Его обвиняют якобы в публичном отрицании «российской агрессии» против Украины.
Токаева внесли в базу украинского сайта «Миротворец»
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

В июне Токаев заявил, что с трудом представляет процесс вступления Украины в Европейский союз, учитывая плачевную экономику государства.

Он также выразил мнение, что внеблоковый статус Украины мог бы стать приемлемым решением текущей ситуации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить