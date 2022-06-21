Токаев высказался в пользу предоставления Украине внеблокового статуса

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что внеблоковый статус Украины мог бы стать приемлемым решением текущей ситуации.
Токаев высказался в пользу предоставления Украине внеблокового статуса
  • РИА Новости

«Когда я разговаривал по телефону с президентом (России Владимиром. — RT) Путиным, я сказал, что это было бы очень хорошим соглашением, если Украина будет безъядерным государством и не будет присоединяться к любым военным организациям, как НАТО и так далее», — приводит его слова РИА Новости.

Токаев отметил, что обсуждавшийся на переговорах в Стамбуле внеблоковый статус Украины был бы приемлемым для России и всего международного сообщества.

Как ранее сообщил глава МИД России Сергей Лавров, в ходе российско-украинских переговоров обсуждался внеблоковый статус Украины.

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что идеальным результатом в сложившейся на Украине ситуации должно быть достижение нейтрального статуса страны, чтобы она смогла стать мостом между Россией и Европой.

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