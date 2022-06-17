Токаев заявил, что с трудом представляет вступление Украины в ЕС
- РИА Новости
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«Я с трудом представляю, как будет происходить вступление Украины в Европейский союз, поскольку там очень строгие требования. Экономика Украины находится в плачевном состоянии, видимо, там есть какая-то специальная программа — льготная программа — для Украины», — заявил Токаев, выступая на ПМЭФ.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила решение рекомендовать дать Украине статус кандидата в Евросоюз при условии, что в стране будет проведён ряд важных реформ.
Глава МИД Франции Катрин Колонна сообщила, что заявку Украины на признание страны кандидатом на вступление в ЕС обсудят на заседании Совета Европы 23—24 июня.
В свою очередь, канцлер Германии Олаф Шольц по итогам визита в Киев 16 июня выступил за предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в ЕС.
Однако президент Франции Эммануэль Макрон констатировал, что Украина не станет членом Евросоюза завтра и Киеву «предстоит долгий путь».