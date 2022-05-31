В МИД Франции заявили, что ЕК даст заключение по заявке Украины на вступление в ЕС 15 июня

Глава МИД Франции Катрин Колонна на пресс-конференции с польским коллегой в Варшаве заявила, что 15 июня Еврокомиссия даст заключение по заявке Украины на получение статуса кандидата на вступление в Европейский союз.

«Мы обсудили место Украины в европейской семье. Этот вопрос будет обсуждаться на заседании Совета Европы 23—24 июня. В частности, там будет обсуждаться заявка Украины на признание страны кандидатом на вступление в ЕС», — цитирует её РИА Новости.

Ранее итальянский премьер-министр Марио Драги заявил, что большинство стран против предоставления Украине статуса кандидата в ЕС.

В МИД Франции ранее не исключили, что вступление Украины в ЕС может занять до 20 лет.

Украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что потребовал от нидерландского премьер-министра Марка Рютте ясности по поводу шансов Украины на вступление в Европейский союз.