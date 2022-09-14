ООН и ЮНИСЕФ проигнорировали обращения по поводу включения детей Донбасса в списки «Миротворца»

Генсек ООН Антониу Гутерреш и глава Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Кэтрин Рассел проигнорировали обращения Москвы по поводу включения детей Донбасса в списки сайта «Миротворец», заявил первый заместитель постпреда России при всемирной организации Дмитрий Полянский.

«Наши письма не вызвали никакой реакции или даже эмоций от Антониу Гутерреша и его офиса, а также от ЮНИСЕФ во главе с исполнительным директором Кэтрин Рассел», — цитирует Полянского ТАСС.

Ранее российская сторона направила Антониу Гутеррешу информацию о 327 несовершеннолетних, фигурирующих в базе сайта «Миротворец».

Вместе с этим в ЮНИСЕФ отказались встречаться с 13-летней жительницей ЛНР Фаиной Савенковой, которая попала в базу украинского сайта.