ЮНИСЕФ отказался встречаться с попавшей в базу украинского «Миротворца» девочкой

ЮНИСЕФ отказался встречаться с 13-летней жительницей ЛНР Фаиной Савенковой, которая попала в базу украинского сайта «Миротворец».

Как она отметила, представители организации так и не встретились с ней, хотя она направила им обращение в связи с ситуацией вокруг украинского сайта.

«Я обратилась к генсеку ООН и ЮНИСЕФ, чтобы данные были удалены... не только мои, но и других детей. ЮНИСЕФ обещали со мной встретиться, но, к сожалению, у них не получилось. Надеюсь, что данные будут удалены, а сайт «Миротворец» будет заблокирован», — цитирует её РИА Новости.

Она также упомянула, что ЮНИСЕФ вместо личной встречи предложил ей стать посланником мира.

В октябре 2021 года Савенкова обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой закрыть сайт «Миротворец». Данные девочки оказались в этой базе.

21 июля 2022 года первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в ходе пресс-конференции заявил, что российская сторона направила информацию генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу о 327 несовершеннолетних, фигурирующих в базе сайта «Миротворец».