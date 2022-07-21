Полянский: Россия направила информацию генсеку ООН о детях в базе сайта «Миротворец»

Россия направила информацию генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу о 327 несовершеннолетних, фигурирующих в базе сайта «Миротворец».

«Вчера я направил от имени России, будучи исполняющим обязанности постоянного представителя, письмо Гутеррешу с информацией об этих детях — 327 фамилий, которые нам известны. Наверняка этих фамилий гораздо больше. Тем не менее даже эта цифра абсолютно ужасает и потрясает», — сказал первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский в ходе пресс-конференции «Сайт «Миротворец» — угроза жизни и здоровью несовершеннолетних детей», организованной на площадке медиагруппы «Россия сегодня».

Полянский отметил, что с этим необходимо бороться.

«Мы видим, что это попустительство украинским властям, нежелание поставить на место киевский режим, нежелание бороться с этим сайтом привело к тому, что как минимум 327 несовершеннолетних находятся в базе данных этого ужасного сайта. Это означает, что их жизнь подвергается опасности, их могут подкараулить, в их адрес могут быть направлены угрозы. С точки зрения международной практики сложно представить такие методы, но тем не менее украинские националистические соседи применяют их уже несколько лет», — цитирует его ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что сегодняшняя задача состоит в том, чтобы «показать международным организациям, партнёрам, которые претендуют на то, что они относятся к цивилизованному миру, что на самом деле творится на Украине».

В октябре 2021 года 12-летняя Фаина Савенкова обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой закрыть сайт «Миротворец». Данные девочки оказались в этой базе.