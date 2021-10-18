Внесённая в базу «Миротворца» 12-летняя девочка обратилась к Зеленскому

Жительница Луганска 12-летняя Фаина Савенкова обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой закрыть сайт «Миротворец».

«Я хочу, наверное, обратиться к президенту Украины, чтобы этот сайт закрыли, чтобы поскорее остановить войну… Я хочу, чтобы войны никогда не было не только у нас, в нашем регионе, но и вообще никогда и нигде её не было», — заявила она в беседе с РИА Новости.

Ранее Савенкова записала видеообращение к членам Совбеза ООН, в котором призвала не забывать, что дети Донбасса имеют право на детство и мирную жизнь. После этого сайт «Миротворец» включил её в свой список.

«Я думаю, что многим людям так же, как и мне, неприятно, что их личные данные где-то размещают», — отметила Савенкова.

Она добавила, что не понимает, за что её внесли в базу данных.

Савенкова — самый юный член Союза писателей самопровозглашённой ЛНР. В 2019 году её пьеса «Ёжик надежды» получила спецприз всероссийского конкурса детской драматургии Asyl, а также попала в шорт-лист Международного конкурса современной русской драмы «Автора — на сцену» и в шорт-лист Международного конкурса драматургии «Евразия».