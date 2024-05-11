Комиссия для выяснения причин аварии и организация похорон погибших: что известно о ДТП с автобусом в Санкт-Петербурге

Компания-перевозчик возьмёт на себя расходы по организации похорон погибших при падении автобуса в реку в Санкт-Петербурге, а также обеспечит страховые выплаты пострадавшим, заявили в комитете города по транспорту. В отношении перевозчика также начата комплексная проверка. По последним данным Следственного комитета, в результате ДТП погибли семь человек.

Компания-перевозчик оплатит похороны погибших при аварии автобуса в Санкт-Петербурге, следует из сообщения городского комитета по транспорту.

«Компания-перевозчик «Такси» возьмёт на себя организацию похорон погибших и решение всех сопутствующих задач. Также семьи погибших и пострадавшие получат соответствующую страховую выплату. Им будет оказана необходимая помощь со стороны перевозчика», — говорится в публикации.

Кроме того, в комитете заявили, что по поручению губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова сформирована комиссия для выяснения причин ДТП и оказания помощи пострадавшим.

Наряду с этим начата комплексная проверка компании-перевозчика «Такси». Согласно данным комитета по транспорту, попавший в аварию автобус 7 мая прошёл государственное техническое обследование, был полностью исправен. Помимо этого, перед выходом на линию автобус прошёл обязательный техосмотр.

Также уточняется, что водитель прошёл медицинское освидетельствование и был допущен к управлению транспортным средством. Перед этим у него по графику был 12-часовой рабочий день, из которых восемь часов пришлось на работу на линии, остальное — отдых и обеденное время. Режим труда и отдыха, по информации перевозчика, был соблюдён, говорится в публикации.

RT выяснил, что водитель упавшего в реку автобуса ранее работал в другом автопарке контролёром, а также курьером. Рахматшох Курбонов зарегистрирован в Москве, в Пресненском районе. У него есть гражданство РФ, полученное два года назад.

В прошлом он жил в Оренбурге, последние годы — в Калининском районе Петербурга. У мужчины были проблемы с финансами. Во всех городах, где он жил, на него заводили исполнительные производства.

Напомним, днём 10 мая в Санкт-Петербурге произошла авария с пассажирским автобусом. Автомобиль сначала выехал на тротуар, затем при попытке вернуться на свою полосу водитель автобуса выехал на встречную полосу на Поцелуев мост и не справился с управлением. Автобус развернуло, он пробил ограду и упал в воду.

Также по теме Меликов поручил наградить трёх дагестанцев за спасение пострадавших в Петербурге Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что поручил представить к госнаградам троих дагестанцев, которые спасли пассажиров утонувшего в...

Согласно последним данным Следственного комитета, в результате ДТП погибли семь пассажиров автобуса.

Как уточнили в пресс-службе администрации губернатора Санкт-Петербурга, ДТП произошло в 13:02. Через семь минут на место прибыли первые спасатели, через 12 минут на месте также были водолазы. В спасательной операции были задействованы 59 человек личного состава и 13 единиц техники.

«Первых пострадавших, выбравшихся через люк, из воды вытащили экипаж прогулочного катера, который оказался поблизости от места трагедии, а также очевидцы», — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, газета «Известия» вечером 10 мая опубликовала имена троих погибших в результате ДТП с автобусом. Как пишет издание со ссылкой на источник, речь идёт о Марине Ю. 1995 года рождения (уроженке Казахстана), Елене Ш. 1982 года рождения и Андрее Р. 1968 года рождения.

Кроме того, в списке установленных пострадавших значатся пять человек: Тамара Г. 1952 года рождения, 65-летний Алексей Х., Дмитрий Лю 1988 года рождения, а также две женщины, имена которых пока неизвестны.