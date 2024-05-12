Нацполиция Украины сообщила об эвакуации 970 человек из Харьковской области
Об этом информирует РИА Новости.
«В течение 10—11 мая полицейские вывезли 970 человек», — говорится в сообщении.
Отмечается, что речь идёт о Циркуновской, Липецкой и Волчанской территориальных общинах.
Ранее сообщалось, что ряд сёл Харьковской области опустели из-за постоянных обстрелов ВСУ.
Также глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что киевские власти начали вывозить из Харькова стратегические предприятия и научные производства.