Нацполиция Украины сообщила об эвакуации 970 человек из Харьковской области

Нацполиция Украины сообщила, что с 10 мая эвакуировала 970 человек из приграничных населённых пунктов Харьковской области.

Об этом информирует РИА Новости. «В течение 10—11 мая полицейские вывезли 970 человек», — говорится в сообщении. Отмечается, что речь идёт о Циркуновской, Липецкой и Волчанской территориальных общинах. Ранее сообщалось, что ряд сёл Харьковской области опустели из-за постоянных обстрелов ВСУ. Также глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что киевские власти начали вывозить из Харькова стратегические предприятия и научные производства.