Forbes: помощь Киеву в возвращении мужчин негативно повлияет на экономику Польши

Возможная помощь Польши Киеву в возвращении украинских мужчин призывного возраста может повлечь негативные последствия для польской экономики.

Об этом пишет Forbes.

«Этот шаг может оказать значительное влияние на польскую экономику», — говорится в публикации.

По данным журнала, причиной этого может стать тот факт, что тысячи украинских граждан, проживающих в Польше, могут быть вынуждены оставить работу и пойти в армию.

Ранее польский судья Томаш Шмидт заявил, что граждане Польши не хотят войны с Россией и Белоруссией.

Также министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил журналистам, что республика не готовится и не будет посылать на Украину свои войска.