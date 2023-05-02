В Башкирии четыре виртуальных концертных зала откроют по нацпроекту

В Башкирии откроют четыре виртуальных концертных зала в рамках нацпроекта «Культура».

Залы появятся в Благовещенске, Салавате, Кумертау и в Уфе на базе Национального симфонического оркестра республики, передаёт mkset.ru со ссылкой на республиканское Министерство культуры.

Глава ведомства Амина Шафикова отметила, что всего с 2019 года в создание модельных библиотек и виртуальных концертных залов вложили порядка 130 млн рублей из федерального бюджета.

Уточняется, что сегодня в Башкирии работают 106 виртуальных залов на базе различных учреждений культуры.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье более 170 тыс. билетов в кино и театры приобрели по Пушкинской карте за прошедшую зиму.