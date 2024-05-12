Посол Климовский: Маврикий работает над внедрением платёжной системы МИР

Маврикий ведёт работу над внедрением карт российской платёжной системы МИР в стране.

Об этом в интервью ТАСС заявил посол России в стране Константин Климовский.

«Власти Маврикия действительно имеют такие планы, однако сказать с полной уверенностью, что расплачиваться по картам МИР можно будет уже в 2024 году, пока сложно», — отметил дипломат.

Ранее власти Гагаузии к 1 мая обеспечили пенсионеров картами МИР, 40% из них уже получили доплату к пенсии в размере 9958 рублей.

Также президент России Владимир Путин заявил, что возможность использования карты МИР в Лаосе способствует росту турпотока.