Подразделения российских группировок войск «Север» и «Центр» за сутки освободили населённые пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья (Харьковская область), а также Керамик (ДНР). По данным Минобороны РФ, противник за сутки суммарно потерял более 1,6 тыс. военнослужащих, пять танков (в том числе три Leopard), четыре боевые машины РСЗО, свыше 40 гаубиц и три самоходные огневые установки ЗРК «Бук». Также на боевой позиции был уничтожен дивизион зенитного ракетного комплекса Patriot.

Подразделения группировки войск «Север» в результате наступательных действий освободили населённые пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья (Харьковская область). Об этом говорится в новой сводке о ходе проведения СВО от Минобороны России.

В ходе боевых действий было нанесено поражение живой силе и технике 23-й, 43-й механизированных бригад ВСУ, 120-й, 125-й бригад теробороны и 15-го пограничного отряда погранслужбы Украины в районах н. п. Волчанск, Весёлое, Глубокое, Нескучное и Красное (Харьковская область).

По оценкам МО, за сутки противник потерял в этом секторе до 170 военнослужащих, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля.

Кроме того, уничтожены боевая машина реактивной системы залпового огня Vampire производства Чехии, 155-мм САУ CAESAR производства Франции, 155-мм орудие «Богдана», четыре 152-мм гаубицы Д-20, 122-мм гаубица Д-30 и две самоходные огневые установки ЗРК «Бук». В плен взяты 34 украинских военнослужащих.

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Подразделения группировки войск «Запад» тем временем заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 66-й, 115-й механизированных бригад ВСУ, 117-й бригады теробороны, 13-й бригады Нацгвардии Украины в районах н. п. Макеевка, Червоная Диброва (ЛНР), Синьковка (Харьковская область) и Торское (ДНР).

Также отражена контратака штурмовой группы 14-й механизированной бригады ВСУ в районе н. п. Ольшана (Харьковская область).

ВСУ за сутки потеряли до 300 человек, танк, боевую бронированную машину, десять автомобилей, боевую машину РСЗО «Верба», две 152-мм гаубицы «Мста-Б» и два орудия Д-30. Наряду с этим уничтожено два полевых склада боеприпасов ВСУ.

Подразделения группировки войск «Юг» улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике 81-й аэромобильной, 92-й десантно-штурмовой, 28-й, 93-й механизированных бригад ВСУ и 115-й бригады теробороны в районах н. п. Андреевка, Клещеевка, Курдюмовка и Красное (ДНР).

Отражены четыре контратаки штурмовых групп 33-й механизированной бригады ВСУ, 114-й бригады теробороны и 1-й бригады Нацгвардии в районах н. п. Белогоровка, Раздоловка и Победа (ДНР).

Украинская сторона потеряла до 550 военнослужащих, четыре танка, в том числе три Leopard производства ФРГ, бронетранспортёр М113 производства США и шесть автомобилей.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены 155-мм гаубица М198 производства США, три 155-мм САУ Krab польского производства, гаубица «Мста-Б», два орудия Д-20 и четыре 122-мм САУ «Гвоздика».

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Кроме того, уничтожены три полевых склада боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы «Нота».

Подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных действий освободили н. п. Керамик (ДНР), улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 71-й егерской, 59-й мотопехотной, 100-й механизированной бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах н. п. Новоалександровка, Вишнёвое, Карловка и Розовка (ДНР).

Кроме того, отражены десять контратак подразделений 92-й десантно-штурмовой, 68-й егерской, 142-й, 143-й пехотных, 23, 24, 47, 110-й механизированных бригад ВСУ в районах н. п. Очеретино, Семёновка, Соловьёво, Нетайлово и Бердычи (ДНР).

За сутки ВСУ потеряли в этом секторе до 390 человек, пять боевых бронированных машин, три автомобиля, 155-мм САУ Paladin и 155-мм гаубицу М777 производства США, 155-мм САУ AS-90 Braveheart производства Великобритании, самоходное орудие «Гвоздика», две гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель».

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ, 102-й бригады теробороны в районах н. п. Угледар, Урожайное (ДНР) и Червоное (Запорожская область).

ВСУ потеряли до 160 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, боевую машину РСЗО «Град», САУ Krab, две гаубицы «Мста-Б» и одну Д-20.

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В свою очередь, подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям 35-й бригады морской пехоты, 121-й бригады теробороны, 3-й, 15-й бригад Нацгвардии в районах н. п. Вербовое (Запорожская область), Золотая Балка и Ивановка (Херсонская область). Также отражена атака штурмовой группы 65-й механизированной бригады ВСУ в районе н. п. Работино (Запорожская область).

Противник потерял до 50 человек, два автомобиля, боевую машину РСЗО Vampire, САУ Paladin и гаубицу М777, самоходное орудие «Гвоздика», семь гаубиц Д-30 и самоходную огневую установку ЗРК «Бук».

Оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ уничтожили ряд целей, в том числе склад авиационных средств поражения Воздушных сил Украины и цех производства ударных беспилотников. В 133 районах поражены живая сила и военная техника ВСУ.

Также был уничтожен дивизион зенитного ракетного комплекса Patriot на боевой позиции.

Средства противовоздушной обороны сбили 46 украинских БПЛА, оперативно-тактическую ракету ATACMS производства США, восемь управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, а также 43 реактивных снаряда HIMARS, Vampire и «Ольха».