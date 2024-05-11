RT проанализировал развитие наступления ВС России в Харьковской области

RT проанализировал развитие наступления российских войск в Харьковской области.

В настоящий момент можно с уверенностью сказать, что с 10 мая боевые действия на этом направлении идут динамично и обстановка постоянно меняется, однако некоторые предварительные выводы сделать уже можно.

Идёт активная боевая работа по передовым и тыловым районам ВСУ в приграничье. Военные объекты ВСУ и используемая украинской армией инфраструктура поражаются на расстоянии от 10 до 50 км.

В Минобороны России сообщили, что подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль населённые пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья Харьковской области.

Украинские источники сообщают, что основных направлений удара, вероятно, может быть два: в районе Волчанска (одного из укрепрайонов ВСУ, с территории которого велись обстрелы Белгорода) и около села Липцы в сторону Харькова. Также, по предварительным данным, российские войска продвигаются в районе населённых пунктов Стрелечья, Глубокое и Лукьянцы в 30 км к северо-востоку от Харькова, однако официального подтверждения этой информации на данный момент нет.

По объектам ВСУ активно применяются высокоточные авиабомбы ФАБ-250/500. Техника, которую украинская армия скрытно пыталась перебросить в район активизации боевых действий, подверглась ударам дронов «Ланцет» с тепловизором. Среди поражённых целей — системы залпового огня и ЗРК «Бук», модифицированный для стрельбы западными зенитными ракетами AIM-7/RIM-7.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что с оптимизмом смотрит на продвижение ВС России в направлении Часова Яра.