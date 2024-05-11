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«Военная хроника» проанализировала удары по позициям ВСУ в Харьковской области

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«Военная хроника» проанализировала удары по расположениям украинских военных в Харьковской области.
«Военная хроника» проанализировала удары по позициям ВСУ в Харьковской области
  • РИА Новости

Как отмечается в материале, анализ карты тепловых аномалий под Волчанском в Харьковской области, которые в реальности являются местами ударов по расположениям ВСУ, указывает на два обстоятельства.

«Во-первых, их глубина постепенно увеличивается. Поражаются не только передовые, но и тыловые объекты. Во-вторых, существенно увеличивается их количество. Если темпы нанесения ударов будут сохраняться (а всё указывает именно на это), то большая часть укрепрайонов ВСУ вскоре перестанет существовать», — пишет «Военная хроника».

Отмечается, что очень активно отрабатываются все опорники ВСУ, расположенные вдоль основного маршрута входа в Волчанск — трассы Т2108 на север. 

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