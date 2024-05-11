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Профессор Храмов погиб при падении автобуса с моста в реку Мойку в Петербурге

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Профессор Балтийского государственного технического университета «ВОЕНМЕХ» имени Устинова Алексей Храмов оказался одним из погибших в результате падения автобуса с моста в реку в Санкт-Петербурге.

Об этом вуз информирует в соцсети «ВКонтакте».

Как сказано в сообщении, по предварительной информации, 10 мая 2024 года профессор Храмов погиб из-за аварии с автобусом в Петербурге.

Отмечается, что университет приносит соболезнования родным и близким погибшего.

Ранее начальника автоколонны ООО «Такси» задержали по уголовному делу о гибели людей из-за падения автобуса в реку в Санкт-Петербурге.

Водителю упавшего в реку автобуса в течение нескольких дней не обеспечивалось необходимое время отдыха.

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