Профессор Храмов погиб при падении автобуса с моста в реку Мойку в Петербурге
Об этом вуз информирует в соцсети «ВКонтакте».
Как сказано в сообщении, по предварительной информации, 10 мая 2024 года профессор Храмов погиб из-за аварии с автобусом в Петербурге.
Отмечается, что университет приносит соболезнования родным и близким погибшего.
Ранее начальника автоколонны ООО «Такси» задержали по уголовному делу о гибели людей из-за падения автобуса в реку в Санкт-Петербурге.
Водителю упавшего в реку автобуса в течение нескольких дней не обеспечивалось необходимое время отдыха.