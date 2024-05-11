Начальник автоколонны «Такси» задержан по делу о гибели людей в ДТП в Петербурге

Начальника автоколонны ООО «Такси» задержали по уголовному делу о гибели людей из-за падения автобуса в реку в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщает Следственный комитет России.

«В качестве подозреваемого задержан начальник автоколонны ООО «Такси», организовавшего перевозку людей», — сказано в заявлении.

Отмечается, что руководитель был обязан осуществлять контроль трудовой и транспортной дисциплины, в том числе режима труда и отдыха водителей.

Как сообщили в ведомстве, водителю упавшего в реку автобуса в течение нескольких дней не обеспечивалось необходимое время отдыха.

10 мая глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования дела по факту падения автобуса в реку в Петербурге.