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Начальник автоколонны «Такси» задержан по делу о гибели людей в ДТП в Петербурге

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Начальника автоколонны ООО «Такси» задержали по уголовному делу о гибели людей из-за падения автобуса в реку в Санкт-Петербурге.
Начальник автоколонны «Такси» задержан по делу о гибели людей в ДТП в Петербурге
  • РИА Новости

Об этом сообщает Следственный комитет России.

«В качестве подозреваемого задержан начальник автоколонны ООО «Такси», организовавшего перевозку людей», — сказано в заявлении.

Отмечается, что руководитель был обязан осуществлять контроль трудовой и транспортной дисциплины, в том числе режима труда и отдыха водителей.

Как сообщили в ведомстве, водителю упавшего в реку автобуса в течение нескольких дней не обеспечивалось необходимое время отдыха.

10 мая глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования дела по факту падения автобуса в реку в Петербурге.

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