Актёр Игорь Петренко заявил об актуальности «Собачьего сердца» в современных реалиях
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«Это одно из гениальных произведений Михаила Афанасьевича Булгакова. Бесспорно, оно актуально. «Собачье сердце» можно разложить на реплики, и каждая из них будет звучать злободневно. «Разруха не в клозетах, а в головах» — одна из самых главных», — заявил Петренко в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».
Как считает актёр, повесть вскрывает пласт проблем современного мира.
«Это и потеря ценностей, и потеря культуры», — сказал он.
По его мнению, несколько стёрлись рамки приличия, поведения, границы мысли.
«Но есть надежда, что в людях генетически заложен инстинкт самосохранения, и они почувствуют, что делают не так», — добавил Петренко.
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