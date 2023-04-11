Актёр Игорь Петренко заявил об актуальности «Собачьего сердца» в современных реалиях

Актёр Игорь Петренко заявил, что сатирическая повесть Михаила Булгакова «Собачье сердце» остаётся актуальной в современных реалиях.

«Это одно из гениальных произведений Михаила Афанасьевича Булгакова. Бесспорно, оно актуально. «Собачье сердце» можно разложить на реплики, и каждая из них будет звучать злободневно. «Разруха не в клозетах, а в головах» — одна из самых главных», — заявил Петренко в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

Как считает актёр, повесть вскрывает пласт проблем современного мира.

«Это и потеря ценностей, и потеря культуры», — сказал он.

По его мнению, несколько стёрлись рамки приличия, поведения, границы мысли.

«Но есть надежда, что в людях генетически заложен инстинкт самосохранения, и они почувствуют, что делают не так», — добавил Петренко.

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