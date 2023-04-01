Певец Сергей Лазарев заявил, что не собирается уезжать из России

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Певец Сергей Лазарев в интервью РИА Новости заявил, что не собирается уезжать из России.
Певец Сергей Лазарев заявил, что не собирается уезжать из России
  • РИА Новости

Лазарев ответил на вопрос, собирается ли он выходить на музыкальный рынок Азии.

«Там другой менталитет и кумиры. И музыка тоже. Чтобы покорять рынок другой страны, там надо жить. Но переезжать я никуда не собираюсь», — сказал музыкант.

Он также отметил, что на волне отмены русской культуры на Западе сталкивался с негативными высказываниями в социальных сетях, но сейчас их стало меньше.

Ранее певец Владимир Пресняков-младший, являющийся наставником в шоу «Голос», поделился воспоминаниями о собственном участии в музыкальных конкурсах.

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