Певец Сергей Лазарев заявил, что не собирается уезжать из России

Певец Сергей Лазарев в интервью РИА Новости заявил, что не собирается уезжать из России.

Лазарев ответил на вопрос, собирается ли он выходить на музыкальный рынок Азии.

«Там другой менталитет и кумиры. И музыка тоже. Чтобы покорять рынок другой страны, там надо жить. Но переезжать я никуда не собираюсь», — сказал музыкант.

Он также отметил, что на волне отмены русской культуры на Западе сталкивался с негативными высказываниями в социальных сетях, но сейчас их стало меньше.

Ранее певец Владимир Пресняков-младший, являющийся наставником в шоу «Голос», поделился воспоминаниями о собственном участии в музыкальных конкурсах.