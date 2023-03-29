Пресняков-младший рассказал о неудачном опыте участия в музыкальных конкурсах

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Певец Владимир Пресняков-младший, являющийся наставником в шоу «Голос», поделился воспоминаниями о собственном участии в музыкальных конкурсах.
Пресняков-младший рассказал о неудачном опыте участия в музыкальных конкурсах
  • РИА Новости

Когда артист был участником конкурса «Две звезды», где выступал в дуэте с Еленой Кориковой, то искренне порадовался, когда они выбыли из состязания. Об этом Пресняков рассказал kp.ru.

«Это было совсем «против шерсти», противоречило моим жизненным правилам. С конкурсами вообще не задалось с детства. В шесть-семь лет я довольно неплохо пел Стиви Уандера. И все говорили: «О, как этот мальчик здорово поёт!» Но когда приходил на прослушивания, просмотры, у меня то палец ломался, то с голосом проблема... Так я везде и пролетал. Не шло», — поделился исполнитель.

По его словам, всё изменилось, когда его в возрасте 15-16 лет услышал композитор, музыкальный руководитель «Весёлых ребят» Юрий Чернавский.

Ранее Nation News сообщал, что спектакль «Дороги Высоцкого» представят 22 апреля в Большом зале Кремлёвского дворца в Москве.

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