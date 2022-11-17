В Оренбургской области ожидается усиление ветра до 16 м/с

В Оренбургской области ожидается усиление ветра и снег в ближайшие сутки.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на региональный Департамент пожарной безопасности и гражданской защиты.

Уточняется, что в ближайшее время местами возможно усиление ветра до 15—16 м/с. Ночью и утром 18 ноября на западе региона прогнозируется метель, утром и днём — местами гололёд.

Тем временем в Ростове-на-Дону до 22 ноября объявлено экстренное предупреждение из-за снегопадов, передаёт rostovgazeta.ru со ссылкой на управление по делам ГО и ЧС.

В четверг и пятницу ожидаются дожди, переходящие в мокрый снег, ночью возможен гололёд. Порывы ветра могут достигать 20 м/с.

Ранее сообщалось, что в Татарстане ожидается ухудшение погоды в выходные.