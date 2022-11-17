В Татарстане ожидается ухудшение погоды в выходные

В выходные в Татарстане ожидается похолодание. На республику распространит влияние юго-западный циклон.

Об этом пишет «Бизнес Online» со ссылкой на управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Отмечается, что 18—19 ноября температура воздуха ночью составит -2...-8 °С, днём прогнозируется 0...-5 °С.

«Ожидается снег, мокрый снег, местами сильный, метели с ухудшением видимости до 1 тыс. м и менее, сильный ветер с порывами до 18—19 м/с, на дорогах образуются снежные заносы и гололедица», — уточняется в материале.

20 ноября осадки в Татарстане прекратятся. Температура ночью составит -8...-13 °С, при прояснениях — до -17 °С. Днём ожидается не выше -4...-10 °С.

Также сообщается, что такая погода сохранится в начале следующей недели.

Ранее агентство URA.RU со ссылкой на прогноз специалистов Гидрометцентра ХМАО сообщило, что в Ханты-Мансийском автономном округе после похолодания до -38 °С наступит резкое потепление.