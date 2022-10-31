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В Сочи объявили штормовое предупреждение в связи с грозами 31 октября

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На территории Сочи в понедельник, 31 октября, местами ожидаются сильные грозовые ливни.
В Сочи объявили штормовое предупреждение в связи с грозами 31 октября
  • Gettyimages.ru
  • © Donat Photography / EyeEm

Как пишет «Кубань 24», в МЧС рекомендовали жителям города по возможности не покидать дома.

Наряду с этим стало известно о похолодании в Ростове-на-Дону с 1 ноября. Как информирует rostovgazeta.ru, 31 октября в регионе ожидается дождливая погода с температурой +11 °С.

Уже ночью температура опустится до +2 °С, а во вторник, 1 ноября, синоптики ожидают днём не более +7 °С.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков спрогнозировал переменчивую погоду в Москве в начале ноября.

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