В Сочи объявили штормовое предупреждение в связи с грозами 31 октября
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Как пишет «Кубань 24», в МЧС рекомендовали жителям города по возможности не покидать дома.
Наряду с этим стало известно о похолодании в Ростове-на-Дону с 1 ноября. Как информирует rostovgazeta.ru, 31 октября в регионе ожидается дождливая погода с температурой +11 °С.
Уже ночью температура опустится до +2 °С, а во вторник, 1 ноября, синоптики ожидают днём не более +7 °С.
Ранее заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков спрогнозировал переменчивую погоду в Москве в начале ноября.