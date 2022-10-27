Синоптик Цыганков спрогнозировал переменчивую погоду в Москве в начале ноября

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков спрогнозировал переменчивую погоду в Москве в начале ноября.

В беседе с сайтом «Москва 24» он заявил, что в ночь на 1 ноября ожидается 0...+5 °С, днём — до +7 °С.

«2 ноября облачно, может быть кратковременный дождь. За счёт того, что облачность, ночью потеплее, будет +2...+5 °С. Днём ожидается +7...+9 °С. Температура выше нормы. Не жарко, но выше нормы», — сообщил эксперт.

Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов в беседе с Inforeactor пообещал жителям города тёплое начало ноября.