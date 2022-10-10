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В Оренбургской области ожидаются заморозки до -3 °С

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В Оренбургской области местами возможны заморозки до -3 °С.
В Оренбургской области ожидаются заморозки до -3 °С
  • РИА Новости

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на ФГБУ «Приволжское УГМС».

В ночь на вторник, 11 октября, прогнозируется переменная облачность, в отдельных западных районах может пройти слабый дождь. Ветер 4—9 м/с.

Температура воздуха понизится до +5...+10 °С, на севере и востоке ожидается похолодание до 0 °С, а в крайних восточных районах не исключены заморозки до -3 °С.

Тем временем в Удмуртии автомобилистов и пешеходов предупредили об ухудшении погоды, передаёт izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

«По информации удмуртского Гидрометцентра, ночью и утром 11 октября 2022 года местами по республике ожидается туман», — отмечается в сообщении.

Ранее начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок спрогнозировал зимние погодные аномалии в регионах России.

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