Климатолог Терешонок спрогнозировал зимние погодные аномалии в регионах России

Начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок спрогнозировал зимние погодные аномалии в регионах России.

«У нас каждый сезон появляются периоды с необычной погодой. Либо заливает дождями, либо засуха. Это касается не только летнего периода, но и в зимнее время бывает. В определённые периоды зимы будут наблюдаться существенные повышения температуры, оттепели и существенные понижения температуры», — заявил он в беседе с URA.RU.

Как считает Терешонок, аномальных явлений может становиться больше с каждым годом.

Ранее климатолог, ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН Алексей Карнаухов в беседе с НСН рассказал о влиянии глобального потепления на погоду.