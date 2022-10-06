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Климатолог Терешонок спрогнозировал зимние погодные аномалии в регионах России

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Начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок спрогнозировал зимние погодные аномалии в регионах России.
Климатолог Терешонок спрогнозировал зимние погодные аномалии в регионах России
  • РИА Новости

«У нас каждый сезон появляются периоды с необычной погодой. Либо заливает дождями, либо засуха. Это касается не только летнего периода, но и в зимнее время бывает. В определённые периоды зимы будут наблюдаться существенные повышения температуры, оттепели и существенные понижения температуры», — заявил он в беседе с URA.RU.

Как считает Терешонок, аномальных явлений может становиться больше с каждым годом.

Ранее климатолог, ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН Алексей Карнаухов в беседе с НСН рассказал о влиянии глобального потепления на погоду.

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