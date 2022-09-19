Креативная лаборатория «Гигарама» и «Газпром нефть» представили онлайн-проект «Душа Сербии»

Креативная лаборатория «Гигарама» и компания «Газпром нефть», обладатели международной премии Webby Awards, представили мультимедийный онлайн-проект «Душа Сербии». Гигапиксельная панорама высочайшего разрешения в мельчайших подробностях передаёт главное украшение храма Святого Саввы в Белграде — золотую мозаику, созданную из 50 млн фрагментов.

Золотая мозаика создана командой русских и сербских художников на основе средневековых балканских и византийских традиций, сообщает Life.ru.

Проект адаптирован ко всем цифровым устройствам.

Миссия проекта — не только показать масштабную мозаику в деталях, но и раскрыть замысел создателей и художников.

В любой момент пользователю доступен обзор на 360° с возможностью стократного увеличения любого участка мозаики.

Для удобства в проект интегрирован аудиогид на русском, сербском и английском языках.

Ранее НСН сообщала, что иммерсивную выставку «Пётр Первый. Рождение Империи», которую торжественно открыл 9 июня президент России Владимир Путин, продлили до конца 2022 года.