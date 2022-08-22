Миколог Вишневский рассказал о влиянии засухи на ядовитые свойства грибов

Миколог Михаил Вишневский рассказал, что продолжительная засуха влияет только на видовое разнообразие грибов, но не на их ядовитые свойства.

«Никаким образом потепление не может изменить ядовитые свойства уже ядовитых грибов, допустим, в сторону усиления или, например, сделать так, чтобы съедобные грибы приобретали какие-то ядовитые свойства. Такого не бывает», — объяснил Вишневский в беседе с РИАМО.

Он добавил, что продолжительная жаркая погода может влиять на видовое разнообразие грибов: в Московскую область с юга приходят новые виды.

Ранее в беседе с «Радио 1» Михаил Вишневский рассказал о грибном сезоне в Московской области.