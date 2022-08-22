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Миколог Вишневский рассказал о влиянии засухи на ядовитые свойства грибов

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Миколог Михаил Вишневский рассказал, что продолжительная засуха влияет только на видовое разнообразие грибов, но не на их ядовитые свойства.
Миколог Вишневский рассказал о влиянии засухи на ядовитые свойства грибов
  • Gettyimages.ru
  • © Kathrin Ziegler

«Никаким образом потепление не может изменить ядовитые свойства уже ядовитых грибов, допустим, в сторону усиления или, например, сделать так, чтобы съедобные грибы приобретали какие-то ядовитые свойства. Такого не бывает», — объяснил Вишневский в беседе с РИАМО.

Он добавил, что продолжительная жаркая погода может влиять на видовое разнообразие грибов: в Московскую область с юга приходят новые виды. 

Ранее в беседе с «Радио 1» Михаил Вишневский рассказал о грибном сезоне в Московской области.

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