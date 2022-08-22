Миколог Вишневский рассказал о влиянии засухи на ядовитые свойства грибов
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«Никаким образом потепление не может изменить ядовитые свойства уже ядовитых грибов, допустим, в сторону усиления или, например, сделать так, чтобы съедобные грибы приобретали какие-то ядовитые свойства. Такого не бывает», — объяснил Вишневский в беседе с РИАМО.
Он добавил, что продолжительная жаркая погода может влиять на видовое разнообразие грибов: в Московскую область с юга приходят новые виды.
Ранее в беседе с «Радио 1» Михаил Вишневский рассказал о грибном сезоне в Московской области.