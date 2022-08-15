военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В Нижегородской области продлён четвёртый класс пожароопасности

Короткая ссылка
В Нижегородской области продлили четвёртый класс пожароопасности лесов с 16 по 19 августа.
В Нижегородской области продлён четвёртый класс пожароопасности
  • РИА Новости

Как сообщает ИА «Время Н», пресс-служба регионального ГУ МЧС России со ссылкой на данные ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», в отдельных районах ожидается пятый класс пожароопасности.

В МЧС прогнозируют увеличение количества очагов и площадей природных пожаров, распространение огня на населённые пункты, линии электропередачи и связи.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил на совещании по предотвращению и ликвидации последствий ЧС в Якутске сообщил, что в России количество лесных пожаров в 2022 году снизилось на 15% по сравнению с прошлым годом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить