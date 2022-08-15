В Нижегородской области продлён четвёртый класс пожароопасности

В Нижегородской области продлили четвёртый класс пожароопасности лесов с 16 по 19 августа.

Как сообщает ИА «Время Н», пресс-служба регионального ГУ МЧС России со ссылкой на данные ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», в отдельных районах ожидается пятый класс пожароопасности.

В МЧС прогнозируют увеличение количества очагов и площадей природных пожаров, распространение огня на населённые пункты, линии электропередачи и связи.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил на совещании по предотвращению и ликвидации последствий ЧС в Якутске сообщил, что в России количество лесных пожаров в 2022 году снизилось на 15% по сравнению с прошлым годом.