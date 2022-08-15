Мишустин: количество лесных пожаров в России в 2022 году снизилось на 15%

В России количество лесных пожаров в 2022 году снизилось на 15% по сравнению с прошлым годом. Об этом премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил на совещании по предотвращению и ликвидации последствий ЧС в Якутске.

«Если сравнивать с прошлым годом, то с начала опасного сезона число пожаров снизилось на 15%», — приводит его слова РИА Новости.

При этом пройденная огнём площадь сократилась вдвое, сообщил Мишустин.

Он также напомнил главам регионов о том, что борьба с лесными пожарами является обязанностью местных властей, а не федерального центра, и поставил цель как минимум вдвое сократить площадь лесных пожаров по сравнению со значениями за предыдущие пять лет.

За минувшие сутки пожарные службы России ликвидировали 83 природных пожара на площади 101 338 га.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в России созданы все условия для предотвращения лесных пожаров, ответственность за их предотвращение лежит на региональных властях.

Глава МЧС России Александр Куренков призвал серьёзнее относиться к профилактике и борьбе с пожарами в заповедниках.