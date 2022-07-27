Глава МЧС России призвал более серьёзно бороться с пожарами в заповедниках
«Назрела необходимость серьёзнее подходить к вопросу профилактики, предотвращения и борьбы с пожарами на территории заповедников, лесных угодий, где руководители не следят надлежащим образом за требованиями пожарной безопасности или не принимают должные меры к тушению возникающих пожаров, надеясь на авось», — цитирует Куренкова РИА Новости.
По его словам, МЧС планирует обсудить этот вопрос с Минприроды.
За минувшие сутки пожарные службы России ликвидировали 32 природных пожара на площади 3194 га.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в России созданы все условия для предотвращения лесных пожаров, ответственность за их предотвращение лежит на региональных властях.