Глава МЧС России призвал более серьёзно бороться с пожарами в заповедниках

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Глава МЧС России Александр Куренков призвал серьёзнее относиться к профилактике и борьбе с пожарами в заповедниках.

«Назрела необходимость серьёзнее подходить к вопросу профилактики, предотвращения и борьбы с пожарами на территории заповедников, лесных угодий, где руководители не следят надлежащим образом за требованиями пожарной безопасности или не принимают должные меры к тушению возникающих пожаров, надеясь на авось», — цитирует Куренкова РИА Новости.

По его словам, МЧС планирует обсудить этот вопрос с Минприроды.

За минувшие сутки пожарные службы России ликвидировали 32 природных пожара на площади 3194 га.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в России созданы все условия для предотвращения лесных пожаров, ответственность за их предотвращение лежит на региональных властях.

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