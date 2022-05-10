Путин: главы регионов обязаны реагировать на лесные пожары и не замалчивать проблемы

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Все условия для предотвращения лесных пожаров в России созданы, ответственность за их предотвращение лежит на региональных властях, подчеркнул глава государства Владимир Путин.
Путин: главы регионов обязаны реагировать на лесные пожары и не замалчивать проблемы
  • РИА Новости

Президент напомнил, что с 1 января средства на борьбу с лесными пожарами заложены в бюджете, эти проблемы должны решать муниципальные власти.

«Сейчас у региональных властей есть все необходимые полномочия, средства были просчитаны и согласованы с субъектами федерации. В полном объёме были заложены на этот год... У региональных властей есть все необходимые полномочия, техника, финансовые ресурсы, чтобы предотвращать лесные пожары», — сказал он.

Путин признал, что «стихия — она и есть стихия», однако нужно знать, используются ли средства и что мешает своевременно реагировать на возникновение очагов пожаров.

«Я исхожу из этого, но если это не так — скажите мне сегодня об этом. Исхожу из того, что все условия созданы, чтобы кратно сократить площади возгорания и обеспечить быстрое и эффективное тушение. Это ответственность субъектов», — заявил президент.

Он подчеркнул, что именно главы регионов обязаны обеспечить решение проблем и не замалчивать их, а запрашивать помощь оперативно в случае необходимости.

8 мая губернатор Красноярского края Александр Усс сообщил, что более 1,2 тыс. жителям региона нанесён материальный ущерб из-за пожаров.

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