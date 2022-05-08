Более 1200 жителей Красноярского края понесли материальный ущерб от пожаров

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Более 1,2 тыс. жителям Красноярского края нанесён материальный ущерб из-за пожаров. Об этом сообщил губернатор Александр Усс.
Более 1200 жителей Красноярского края понесли материальный ущерб от пожаров
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Он доложил о ситуации на состоявшемся в Красноярске совещании с участием главы Минприроды РФ Александра Козлова и врио главы МЧС Александра Чуприяна.

«Всего уничтожено 518 жилых домов и 309 строений. По нашим оценкам, предварительно, пострадали материально более 1,2 тыс. человек. Пять погибли, 19 причинён вред здоровью, в т. ч. и шести спасателям… Заявления на получение социальных выплат собраны уже более чем у 700 человек», — сказал Усс.

Ранее стало известно, что министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов и врио главы МЧС Александр Чуприян вылетели в Красноярский край, где бушуют лесные пожары.

Также президент России Владимир Путин поручил оказать пострадавшим и близким погибших при пожарах в Красноярском крае всю необходимую помощь.

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