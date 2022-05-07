Путин поручил оказать помощь пострадавшим от пожаров в Красноярском крае

Президент России Владимир Путин выслушал доклад о мерах по ликвидации природных пожаров губернатора Красноярского края Александра Усса, а также и. о. главы МЧС Александра Чуприяна и поручил оказать пострадавшим и близким погибших всю необходимую помощь, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Губернатор Красноярского края Усс доложил президенту России о ситуации с природными пожарами, о мерах, которые принимаются для ликвидации последствий и предотвращения возможного ухудшения ситуации», — цитирует РИА Новости Пескова.

По его словам, президент поручил принять меры по оказанию помощи родным и близким погибших в природных пожарах, а также тем, кто потерял жильё.

В Красноярском крае из-за крупных пожаров объявили режим ЧС.

По фактам гибели людей возбуждены уголовные дела.

Основной причиной пожаров власти региона назвали короткие замыкания.