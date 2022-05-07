Путин поручил оказать помощь пострадавшим от пожаров в Красноярском крае
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«Губернатор Красноярского края Усс доложил президенту России о ситуации с природными пожарами, о мерах, которые принимаются для ликвидации последствий и предотвращения возможного ухудшения ситуации», — цитирует РИА Новости Пескова.
По его словам, президент поручил принять меры по оказанию помощи родным и близким погибших в природных пожарах, а также тем, кто потерял жильё.
В Красноярском крае из-за крупных пожаров объявили режим ЧС.
По фактам гибели людей возбуждены уголовные дела.
Основной причиной пожаров власти региона назвали короткие замыкания.