Путин поручил оказать помощь пострадавшим от пожаров в Красноярском крае

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Президент России Владимир Путин выслушал доклад о мерах по ликвидации природных пожаров губернатора Красноярского края Александра Усса, а также и. о. главы МЧС Александра Чуприяна и поручил оказать пострадавшим и близким погибших всю необходимую помощь, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Путин поручил оказать помощь пострадавшим от пожаров в Красноярском крае
  • kremlin.ru

«Губернатор Красноярского края Усс доложил президенту России о ситуации с природными пожарами, о мерах, которые принимаются для ликвидации последствий и предотвращения возможного ухудшения ситуации», — цитирует РИА Новости Пескова.

По его словам, президент поручил принять меры по оказанию помощи родным и близким погибших в природных пожарах, а также тем, кто потерял жильё.

В Красноярском крае из-за крупных пожаров объявили режим ЧС.

По фактам гибели людей возбуждены уголовные дела.

Основной причиной пожаров власти региона назвали короткие замыкания.

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