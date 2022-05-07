В Красноярском крае объявили режим ЧС на фоне крупных пожаров
В Красноярском крае объявлен режим чрезвычайной ситуации на фоне крупных пожаров. Об этом информирует региональное Министерство лесного хозяйства.
- РИА Новости
Сообщение министерства приводит ТАСС.
«Губернатор Александр Усс объявил режим ЧС на всей территории Красноярского края», — заявили в ведомстве.
Ранее в Красноярском крае возбудили уголовное дело по факту лесного пожара в Минусинском районе.
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