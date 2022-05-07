В Красноярском крае объявили режим ЧС на фоне крупных пожаров

В Красноярском крае объявлен режим чрезвычайной ситуации на фоне крупных пожаров. Об этом информирует региональное Министерство лесного хозяйства.

РИА Новости

Сообщение министерства приводит ТАСС. «Губернатор Александр Усс объявил режим ЧС на всей территории Красноярского края», — заявили в ведомстве. Ранее в Красноярском крае возбудили уголовное дело по факту лесного пожара в Минусинском районе.