В Красноярском крае объявили режим ЧС на фоне крупных пожаров

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В Красноярском крае объявлен режим чрезвычайной ситуации на фоне крупных пожаров. Об этом информирует региональное Министерство лесного хозяйства.
В Красноярском крае объявили режим ЧС на фоне крупных пожаров
  • РИА Новости

Сообщение министерства приводит ТАСС.

«Губернатор Александр Усс объявил режим ЧС на всей территории Красноярского края», — заявили в ведомстве.

Ранее в Красноярском крае возбудили уголовное дело по факту лесного пожара в Минусинском районе.

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