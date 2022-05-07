Власти Красноярского края назвали короткие замыкания основной причиной пожаров в регионе

Короткая ссылка
В пресс-службе губернатора Красноярского края заявили, что основной причиной пожаров в регионе стали короткие замыкания из-за обрыва линий электропередачи.
Власти Красноярского края назвали короткие замыкания основной причиной пожаров в регионе
  • © 24.mchs.gov.ru

«Произошёл обрыв линий электропередачи, перехлёст проводов, что наложилось на сухую погоду и привело к возникновению пожаров. Основные причины пожаров — это именно короткие замыкания», — приводит сообщение РИА Новости.

Отмечается, что обрывы ЛЭП связаны с сильными порывами ветра до 40 м/с. 

Ранее сообщалось, что в населённых пунктах Красноярского края в 16 населённых пунктах загорелось около 200 строений, несколько пилорам и детский сад.

В Красноярском крае на фоне крупных пожаров объявили режим ЧС.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить