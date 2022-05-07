Власти Красноярского края назвали короткие замыкания основной причиной пожаров в регионе
- © 24.mchs.gov.ru
«Произошёл обрыв линий электропередачи, перехлёст проводов, что наложилось на сухую погоду и привело к возникновению пожаров. Основные причины пожаров — это именно короткие замыкания», — приводит сообщение РИА Новости.
Отмечается, что обрывы ЛЭП связаны с сильными порывами ветра до 40 м/с.
Ранее сообщалось, что в населённых пунктах Красноярского края в 16 населённых пунктах загорелось около 200 строений, несколько пилорам и детский сад.
В Красноярском крае на фоне крупных пожаров объявили режим ЧС.