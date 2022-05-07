МЧС: около 200 строений загорелись в результате пожаров в Красноярском крае
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«Огонь распространяется в более чем 16 населённых пунктах, горят около 200 строений, несколько пилорам, детский сад», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.
Уточняется, что в ликвидации пожаров задействованы около 300 человек и более 90 единиц техники, в том числе пожарный поезд.
По данным МЧС, в результате пожаров есть погибшие.
Ранее в Красноярском крае объявили режим ЧС на фоне крупных пожаров.