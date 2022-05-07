МЧС: около 200 строений загорелись в результате пожаров в Красноярском крае

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В населённых пунктах Красноярского края из-за пожаров загорелись около 200 строений, несколько пилорам и детский сад. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.
МЧС: около 200 строений загорелись в результате пожаров в Красноярском крае
  • © 24.mchs.gov.ru

«Огонь распространяется в более чем 16 населённых пунктах, горят около 200 строений, несколько пилорам, детский сад», — говорится в сообщении ведомства в Telegram

Уточняется, что в ликвидации пожаров задействованы около 300 человек и более 90 единиц техники, в том числе пожарный поезд.

По данным МЧС, в результате пожаров есть погибшие.

Ранее в Красноярском крае объявили режим ЧС на фоне крупных пожаров.

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