СК возбудил уголовные дела по фактам гибели людей в результате пожаров в Красноярском крае

Короткая ссылка
СК России по Красноярскому краю возбудил два уголовных дела по фактам гибели людей в результате пожаров.
СК возбудил уголовные дела по фактам гибели людей в результате пожаров в Красноярском крае
  • РИА Новости

«По фактам гибели людей следственными органами ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности, повлекшее смерть двух и более лиц»)», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным следствия, тела погибших обнаружены в Шарыповском и Казачинском районах Красноярского края.

На местах происшествий работают следственно-оперативные группы.

Ранее сообщалось, что в 16 населённых пунктах Красноярского края загорелось около 200 строений, несколько пилорам и детский сад.

В Красноярском крае на фоне крупных пожаров объявили режим ЧС.

Основной причиной пожаров власти региона назвали короткие замыкания.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить