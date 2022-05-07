СК возбудил уголовные дела по фактам гибели людей в результате пожаров в Красноярском крае

СК России по Красноярскому краю возбудил два уголовных дела по фактам гибели людей в результате пожаров.

«По фактам гибели людей следственными органами ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности, повлекшее смерть двух и более лиц»)», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным следствия, тела погибших обнаружены в Шарыповском и Казачинском районах Красноярского края.

На местах происшествий работают следственно-оперативные группы.

Ранее сообщалось, что в 16 населённых пунктах Красноярского края загорелось около 200 строений, несколько пилорам и детский сад.

В Красноярском крае на фоне крупных пожаров объявили режим ЧС.

Основной причиной пожаров власти региона назвали короткие замыкания.