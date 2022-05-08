Глава Минприроды Козлов и врио главы МЧС Чуприян вылетели в Красноярский край

Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов и врио главы МЧС Александр Чуприян вылетели в Красноярский край, где бушуют лесные пожары. Об этом сообщили в пресс-службе Минприроды.

РИА Новости