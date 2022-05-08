Глава Минприроды Козлов и врио главы МЧС Чуприян вылетели в Красноярский край

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Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов и врио главы МЧС Александр Чуприян вылетели в Красноярский край, где бушуют лесные пожары. Об этом сообщили в пресс-службе Минприроды.
Глава Минприроды Козлов и врио главы МЧС Чуприян вылетели в Красноярский край
  • РИА Новости

«В Красноярский край вылетел глава Минприроды России Александр Козлов и врио главы МЧС Александр Чуприян», — приводит ТАСС сообщение.

Как уточняется, члены правительства на месте должны оценить обстановку и подключить федеральные резервы в помощь региональным властям.

Ранее президент России Владимир Путин выслушал доклад о мерах по ликвидации природных пожаров губернатора Красноярского края Александра Усса, а также и. о. главы МЧС Александра Чуприяна и поручил оказать пострадавшим и близким погибших всю необходимую помощь.

В Красноярском крае из-за крупных пожаров объявили режим ЧС.

По фактам гибели людей возбуждены уголовные дела.

Основной причиной пожаров власти региона назвали короткие замыкания.

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