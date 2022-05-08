Глава Минприроды Козлов и врио главы МЧС Чуприян вылетели в Красноярский край
- РИА Новости
«В Красноярский край вылетел глава Минприроды России Александр Козлов и врио главы МЧС Александр Чуприян», — приводит ТАСС сообщение.
Как уточняется, члены правительства на месте должны оценить обстановку и подключить федеральные резервы в помощь региональным властям.
Ранее президент России Владимир Путин выслушал доклад о мерах по ликвидации природных пожаров губернатора Красноярского края Александра Усса, а также и. о. главы МЧС Александра Чуприяна и поручил оказать пострадавшим и близким погибших всю необходимую помощь.
В Красноярском крае из-за крупных пожаров объявили режим ЧС.
По фактам гибели людей возбуждены уголовные дела.
Основной причиной пожаров власти региона назвали короткие замыкания.