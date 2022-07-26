В Курганской области ожидаются грозы и шквалистое усиление ветра

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В Курганской области объявлено штормовое предупреждение.
В Курганской области ожидаются грозы и шквалистое усиление ветра
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  • © Shivani Anand / EyeEm

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт регионального ГУ МЧС России.

Вечером и ночью 27 июля в отдельных районах возможны сильный дождь, ливень, крупный град, гроза, шквалистое усиление ветра до 20—25 м/с.

Ухудшение погоды ожидается и в Сочи, передаёт ФАН. Сильные дожди с грозами и градом продолжатся 27 июля. Скорость ветра — до 20—22 м/с.

Также есть вероятность формирования смерчей над морем.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус прокомментировал аномальную жару в Москве.

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