Синоптик Леус прокомментировал аномальную жару в Москве

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Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус прокомментировал аномальную жару в Москве.
Синоптик Леус прокомментировал аномальную жару в Москве
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  • © Komsomolskaya Pravda

«Сегодняшний и завтрашний день столичный регион проведёт под влиянием циклона, медленно приближающегося с северо-запада, и пока мы будем находиться в его тёплой части, в зоне неустойчивого воздуха», — заявил он в беседе с телеканалом «360».

В среду, 27 июля, в столице ожидается около +30 °С, по области — до +31 °С. Есть вероятность кратковременных ливневых дождей и гроз.

«26 июля температура на пару градусов выше нормы, завтра где-то на три градуса выше, чем она должна быть в эти дни июля. Самым холодным днём этой недели, по нашему прогнозу, будет суббота, когда температура будет на два-три градуса ниже положенного», — добавил Леус.

Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, главврач консультативно-диагностической поликлиники №121 Андрей Тяжельников в беседе с НСН рассказал, как справляться с жарой в мегаполисах.

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