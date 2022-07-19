Международный фестиваль Макдонаха пройдёт 1—6 октября в Перми

Международный фестиваль Мартина Макдонаха пройдёт 1—6 октября в Перми.

Об этом сообщает kp.ru.

Мероприятие состоится в пятый раз при поддержке Министерства культуры Пермского края и Департамента культуры и молодёжной политики администрации Перми.

В частности, МХТ имени Чехова привезёт спектакль по пьесе «Очень-очень-очень тёмная материя».

Свои версии «Королевы красоты из Линэна» покажут Минский областной драматический театр и Новосибирский театр кукол.

Республиканский театр белорусской драматургии примет участие в фестивале со спектаклем «Калека с Инишмана».

Среди других участников — Кинешемский драматический театр им. А.Н. Островского, Акмолинский областной драматический театр (Казахстан) и Новокузнецкий драматический театр.

Программа также включает мастер-классы режиссёров и лекции театральных критиков.

Ранее сообщалось, что на сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге представили одну из главных премьер ХХХ музыкального фестиваля «Звёзды белых ночей» — балет «Двенадцать».