Международный фестиваль Макдонаха пройдёт 1—6 октября в Перми

Короткая ссылка
Международный фестиваль Мартина Макдонаха пройдёт 1—6 октября в Перми.
Международный фестиваль Макдонаха пройдёт 1—6 октября в Перми
  • РИА Новости
  • © Павел Лисицын

Об этом сообщает kp.ru.

Мероприятие состоится в пятый раз при поддержке Министерства культуры Пермского края и Департамента культуры и молодёжной политики администрации Перми.

В частности, МХТ имени Чехова привезёт спектакль по пьесе «Очень-очень-очень тёмная материя».

Свои версии «Королевы красоты из Линэна» покажут Минский областной драматический театр и Новосибирский театр кукол.

Республиканский театр белорусской драматургии примет участие в фестивале со спектаклем «Калека с Инишмана».

Среди других участников — Кинешемский драматический театр им. А.Н. Островского, Акмолинский областной драматический театр (Казахстан) и Новокузнецкий драматический театр.

Программа также включает мастер-классы режиссёров и лекции театральных критиков.

Ранее сообщалось, что на сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге представили одну из главных премьер ХХХ музыкального фестиваля «Звёзды белых ночей» — балет «Двенадцать».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить