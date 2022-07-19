Международный фестиваль Макдонаха пройдёт 1—6 октября в Перми
- РИА Новости
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Об этом сообщает kp.ru.
Мероприятие состоится в пятый раз при поддержке Министерства культуры Пермского края и Департамента культуры и молодёжной политики администрации Перми.
В частности, МХТ имени Чехова привезёт спектакль по пьесе «Очень-очень-очень тёмная материя».
Свои версии «Королевы красоты из Линэна» покажут Минский областной драматический театр и Новосибирский театр кукол.
Республиканский театр белорусской драматургии примет участие в фестивале со спектаклем «Калека с Инишмана».
Среди других участников — Кинешемский драматический театр им. А.Н. Островского, Акмолинский областной драматический театр (Казахстан) и Новокузнецкий драматический театр.
Программа также включает мастер-классы режиссёров и лекции театральных критиков.
Ранее сообщалось, что на сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге представили одну из главных премьер ХХХ музыкального фестиваля «Звёзды белых ночей» — балет «Двенадцать».