В Мариинском театре Петербурга представили балет «Двенадцать»

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На сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге представили одну из главных премьер ХХХ музыкального фестиваля «Звёзды белых ночей» — балет «Двенадцать».
В Мариинском театре Петербурга представили балет «Двенадцать»
  • РИА Новости

В основе постановки — поэма Александра Блока, положенная на музыку Бориса Тищенко, передаёт ОТР.

Хореографом-постановщиком выступил солист балетной труппы театра Александр Сергеев.

Наряду с этим стало известно, что в Нижнем Новгороде завершился шестой фестиваль нового российского кино «Горький fest». Жюри определило победителей в десяти номинациях, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу мероприятия.

Гран-при фестиваля присуждён картине «Из Иерусалима с любовью» режиссёра Константина Фама.

Ранее сообщалось, что в Музее современной истории России открылась выставка «Евтушенко. Роман с жизнью», приуроченная к 90-летию со дня рождения поэта.

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