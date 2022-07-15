В Мариинском театре Петербурга представили балет «Двенадцать»

На сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге представили одну из главных премьер ХХХ музыкального фестиваля «Звёзды белых ночей» — балет «Двенадцать».

В основе постановки — поэма Александра Блока, положенная на музыку Бориса Тищенко, передаёт ОТР.

Хореографом-постановщиком выступил солист балетной труппы театра Александр Сергеев.

Наряду с этим стало известно, что в Нижнем Новгороде завершился шестой фестиваль нового российского кино «Горький fest». Жюри определило победителей в десяти номинациях, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу мероприятия.

Гран-при фестиваля присуждён картине «Из Иерусалима с любовью» режиссёра Константина Фама.

Ранее сообщалось, что в Музее современной истории России открылась выставка «Евтушенко. Роман с жизнью», приуроченная к 90-летию со дня рождения поэта.