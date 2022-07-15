В Москве открылась выставка по случаю 90-летия со дня рождения Евгения Евтушенко

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В столичном Музее современной истории России (ГЦМСИР) открылась выставка «Евтушенко. Роман с жизнью», приуроченная к 90-летию со дня рождения поэта. На выставке представят собрание живописи, фотографии, графики и скульптуры из личной коллекции Евтушенко.
В Москве открылась выставка по случаю 90-летия со дня рождения Евгения Евтушенко
  • РИА Новости

Об этом пишет «Российская газета».

Посетителям покажут редкие экспонаты: фотографии Фиделя Кастро со встречи с Евтушенко, уникальную деревянную мебель из переделкинского дома-музея, картины и графику Шагала и Пикассо, рассекреченные записки руководителей КГБ Семичастного и Андропова в ЦК о поведении поэта в загранпоездках.

По словам гендиректора музея Ирины Великановой, выставка посвящена тому, как поэт чувствовал и отражал своё время, какие люди его окружали.

Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбурге откроют выставку «Последний май», посвящённую Юрию Шатунову.

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