Во Владивостоке завершился приём заявок на литературный конкурс «Гул океанского прибоя»

Во Владивостоке завершён приём заявок на литературный конкурс «Гул океанского прибоя». Поступило 105 стихов, эссе, рассказов, юморесок, отрывков из повестей и произведений других жанров.

Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

«Радует, что наш конкурс приобрёл международный формат, в нём участвуют авторы не только родного Владивостока, Приморья и других регионов России, но и Беларуси, и Китайской Народной Республики», — заявил Сергей Язев, руководитель управления по делам молодёжи и связям с общественностью администрации города.

Лауреатов выберут в трёх возрастных группах. В состав жюри входят филологи, писатели, журналисты, переводчики из Читы, Владивостока, Хабаровска, Якутска, Благовещенска, Китая, Кореи и Вьетнама.

Ранее, как сообщал телеканал «360», всероссийскую акцию «Библионочь» в Московской области посетили более 42 тыс. человек.