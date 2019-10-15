Лермонтов или Пушкин? Тест RT по произведениям поэтов

15 октября 1814 года в Москве родился поэт, прозаик и драматург Михаил Юрьевич Лермонтов. Он стал одним из самых выдающихся литераторов своего времени, сумел повлиять на развитие русской словесности, театрального искусства и музыки, а его стихи стали основой для песен, романсов и опер. Лермонтова часто называют наследником и преемником другого классика — Пушкина: связь между ними заметили ещё современники. Пройдите наш тест и проверьте, сможете ли вы различить двух главных русских поэтов по строкам из их произведений.

Автопортреты Пушкина и Лермонтова