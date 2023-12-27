Перезапуск старых сериалов, возрождение панка и скандал с ИИ: самые обсуждаемые культурные события 2023 года

Одним из наиболее заметных трендов 2023 года в культурном поле России стало возрождение массового интереса к панк-року в целом и группе «Король и Шут» в частности. Ностальгия по некогда популярным жанрам и брендам не обошла и сериалы — «Не родись красивой», «Папины дочки» и «Счастливы вместе» получают продолжение спустя годы после окончания, а большие экраны завоёвывают герои знакомых с детства сказок, переснятых на новый манер. Большое кино также отметилось двумя рекордами: кассовым у «Чебурашки» и имиджевым у «Вызова», частично снятого на МКС. Ещё одной обсуждаемой темой года стала смена директора Большого театра, а одним из главных скандалов — кража голосов актёров озвучки нейросетью.

«Король и Шут» и возрождение панк-культуры

Одним из наиболее заметных трендов в уходящем году стало возрождение интереса со стороны аудитории к творчеству группы «Король и Шут» и панк-року в целом. Этому немало поспособствовал успех художественного сериала, основанного на биографии коллектива и мифологии, придуманной Михаилом «Горшком» Горшенёвым и Андреем «Князем» Князевым.

Помимо кино, группа покорила мир искусства с выставкой «Панк-культура. Король и Шут», сначала завоевавшей сердца московской публики (мероприятие посетили более 110 тыс. человек), а впоследствии отправившейся в Санкт-Петербург. В собрании представлены уникальные артефакты, в том числе личные вещи музыкантов, инструменты, рукописи и многое другое. Одним из кураторов выставки выступил Андрей Князев.

Кроме того, творчество культовой отечественной группы вернулось на большую сцену в разных ипостасях и привлекло десятки тысяч зрителей по всей стране. Заметным проектом оказалась «Симфоническая панк-сказка «Король и Шут» в исполнении Imperial Orchestra. Более 120 музыкантов, приглашённые вокалисты, многоуровневая сцена и декорации обеспечили аудитории максимальное погружение в мифологию «КиШа».

© Кадр из сериала «Король и Шут» (2023)

Прорыв «Вызова»

Знаковым явлением не только в отечественном, но и в мировом кинематографе стал выход художественного фильма Клима Шипенко «Вызов», впервые в истории частично снятого на борту Международной космической станции. Значимость ленты, главную роль в которой исполнила Юлия Пересильд, отметил президент РФ Владимир Путин.

«Эта картина, безусловно, прорыв в мировом кино. Его совершила наша, российская команда кинематографистов, и это первенство неоспоримо», — сказал он.

«Вызов» хотя и уступил в кассе абсолютному рекордсмену проката «Чебурашке», тем не менее показал впечатляющие сборы, заработав более 2 млрд руб.

В ноябре уходящего года стало известно, что «Вызов» может получить продолжение — об этом в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума заявил генеральный директор Первого канала и продюсер ленты Константин Эрнст.

«Она (первая часть. — RT), безусловно, важный катализатор для отечественного кинематографа. Я думаю, что мы, Клим, с тобой будем ещё в том полётном возрасте, чтобы снять вторую часть «Вызова» с Луны», — заявил Эрнст.

Рекорды «Чебурашки»

Семейный фильм режиссёра Дмитрия Дьяченко «Чебурашка» стал абсолютным рекордсменом отечественного кинопроката, заработав почти 7 млрд рублей и обойдя хиты прошлых лет — «Холоп» и «Аватар» (2009).

«Чебурашка» стартовал в прокате в новогодние праздники и уверенно ставил рекорд за рекордом на радость зрителям и кинотеатрам, пострадавшим от ограничительных мер, введённых на фоне пандемии COVID-19, и ухода голливудских студий с российского рынка.

Авторы картины уже пообещали снять продолжение, отметив, что новая работа станет ещё более смешной, масштабной и интересной.

«Работа над сиквелом самого кассового фильма уже началась, уже скрывать мы это не будем и невозможно. Мы рассчитываем, что на новогодние праздники через два года фильм выйдет на экраны и будет радовать так же детей, взрослых и кинотеатры», — рассказал продюсер Денис Жалинский.

Россияне же назвали «Чебурашку» лучшей отечественной картиной года.

© Постер к фильму «Чебурашка» (2022)

Тренд на русские сказки и детское кино

Ошеломительный успех «Чебурашки» в прокате изменил тенденции отечественного кинобизнеса, сделав актуальными экранизации детских сказок. По мнению режиссёра «Бременских музыкантов» Алексея Нужного, сейчас в России наступило время транслировать на экраны тёплые истории с известными героями, а оператор Игорь Гринякин отметил, что экранизации сказок и советских мультфильмов стали популярными в том числе благодаря поддержке со стороны государства.

«У нас государство обращает внимание на детей, культуру, поэтому деньги активно выделяются на детское кино. Оно приносит прибыль в прокате, тот же «Чебурашка» собрал порядка 7 млрд рублей. Странно не видеть таких результатов, поэтому продюсеры берутся за такие идеи», — поделился мнением Гринякин.

Продюсер Сарик Андреасян уверен, что разворот отечественного кино в сторону детской аудитории связан, в частности, с уходом крупнейших американских студий с российского рынка.

«Конечно, это связано в том числе и с тем, что ушёл голливудский контент и для нас открылся целый новый пласт рынка. Наш зритель готов смотреть переработку российской классики, ремейки советских мультфильмов — «Чебурашка» это подтверждает, скоро выходят... «Бременские музыканты», — сообщил Андреасян.

В настоящее время Андреасян ведёт работу над такими проектами, как «Денискины рассказы», «Дядя Фёдор, пёс и кот» и полнометражной анимационной картиной про героя советских мультфильмов домовёнка Кузю.

Кроме того, в прокате успешно показала себя экранизация сказки «По щучьему велению», собравшая более 2 млрд рублей, а франшиза «Последний богатырь» в скором времени обзаведётся не только полнометражным продолжением, но и сериалом, события которого развернутся в той же вселенной.

Возвращение знакомых героев и старых сериалов

Ещё одним трендом 2023 года стало возвращение на экраны героев старых сериалов, полюбившихся зрителям.

Осенью в онлайн-кинотеатре START состоялась премьера нового сезона популярного ситкома «Папины дочки». По сюжету один из персонажей оригинального сериала Веник женился на Даше Васнецовой (Анастасия Сиваева), но спустя время она бросила его с четырьмя дочками, повторив таким образом завязку оригинальной истории. Роли в перезапуске-продолжении исполнили Андрей Леонов, Филипп Бледный, Нонна Гришаева, Александр Олешко, Елизавета Арзамасова, Мирослава Карпович, Ольга Волкова и другие.

«Я не заметила, как пролетели дни съёмок нового сезона. Очень надеюсь, что будет и продолжение, потому что всё здорово. И девчонки новые — прелесть: замечательное, обаятельное новое поколение», — рассказала актриса Елизавета Арзамасова.

Помимо Васнецовых, на экраны возвращается и другая популярная киносемья — Букины. В десятисерийном проекте задействованы Виктор Логинов, Дарья Сагалова, Наталья Бочкарёва и другие артисты.

«Скажу честно: на протяжении последних десяти лет мне казалось, что увидеть Букиных на экранах невозможно. По разным причинам: от занятости актёров до сложностей с переносом наших героев в текущую реальность», — рассказал Логинов.

Вместе с тем телеканал «СТС» анонсировал продолжение сериала «Не родись красивой» в 2024 году. Актёрский состав и сюжет сиквела пока держатся в тайне, однако зрители надеются вновь увидеть полюбившихся ещё в 2005-м персонажей.

© Кадр из сериала «Папины дочки. Новые» (2023)

Перемены в Большом

Не обошёлся уходящий год без неожиданностей в театральной сфере. В конце ноября генеральный директор Большого театра Владимир Урин заявил о своём уходе с поста, который он занимал с 2013 года.

В начале декабря стало известно, что руководителем самого известного театра России назначен народный артист России худрук Мариинки Валерий Гергиев. Соответствующее распоряжение сроком на пять лет подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин.

Новый генеральный директор Большого выразил уверенность, что театр должен ориентироваться в первую очередь на отечественного зрителя.

«Сегодня думаю о том, что сделать в России. Не потому, что нас куда-то не зовут, — наоборот, мы были недавно в Китае, спектакли наши показывали, открывали новый зал в Пекине. Но сейчас и мне, и нам с вами надо работать дома», — заявил Гергиев после назначения на пост.

Гергиев также отметил, что у артистов возглавляемых им театров теперь появится возможность обмениваться постановками и организовывать гастроли в обеих столицах. При этом зампред правительства РФ Татьяна Голикова подчеркнула, что объединения двух площадок не планируется.

Дело об украденных голосах

В 2023-м «нейросеть» стала словом года по версии портала «Грамота.ру» — технологии ИИ выходят на новый уровень и превращаются в неотъемлемую часть современного мира. Однако у этой ситуации есть и обратная сторона: ещё в январе Союз дикторов обратился в Госдуму с просьбой регулирования технологий искусственного интеллекта, в частности — синтеза им человеческой речи. В письме упоминались случаи кражи голосов, а также выражалось опасение, что доходы артистов будут снижаться из-за использования нейросетей.

Известная актриса дубляжа Алёна Андронова опубликовала петицию на популярном ресурсе change.org с призывом защитить голоса от воровства и мошенничества.

«Голос человека — это нематериальное благо, а также его биометрические персональные данные. Следовательно, он должен быть защищён законом», — написала Андронова.

У подобной точки зрения есть свои сторонники и противники. Так, например, актриса Марьяна Спивак уверена, что искусственному интеллекту не удастся заменить живых артистов, а Герман Клименко, председатель совета Фонда развития цифровой экономики и член совета Института развития интернета (ИРИ), считает, что темпы развития цифровых технологий настолько высоки, что «регуляторика за ними никогда не успеет».