Путин назвал фильм «Вызов» прорывом в мировом кино

Президент России Владимир Путин назвал прорывом в мировом кино фильм «Вызов» — первую в мире картину, частично снятую в космосе.

«Эта картина, безусловно, прорыв в мировом кино. Его совершила наша российская команда кинематографистов, и это первенство неоспоримо», — сказал он.

Путин подчеркнул, что раньше никто не снимал фильмов в настоящем космосе. По словам российского лидера, сцены взлёта и посадки завораживают реализмом.

Режиссёр Клим Шипенко, актриса Юлия Пересильд, а также гендиректор Первого канала Константин Эрнст ранее были удостоены государственной премии в области литературы и искусства.

Также сообщалось, что фильм «Вызов» собрал в кино 1 млрд рублей.