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Клим Шипенко, Юлия Пересильд и Константин Эрнст получили госпремию за фильм «Вызов»

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Режиссёр Клим Шипенко, актриса Юлия Пересильд, а также гендиректор Первого канала Константин Эрнст удостоены государственной премии в области литературы и искусства.
Клим Шипенко, Юлия Пересильд и Константин Эрнст получили госпремию за фильм «Вызов»
  • РИА Новости

По данным ТАСС, награда была присуждена за фильм «Вызов», который является первым полнометражным художественным проектом, частично снятым в космосе.

Сюжет ленты сфокусирован на торакальном хирурге Евгении. Она должна за месяц подготовиться к полёту на МКС, чтобы сделать космонавту сложнейшую операцию, которая может спасти ему жизнь.

Производством фильма занимался Первый канал совместно с «Главкосмосом», студией Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатром START и «Роскосмосом» при поддержке Фонда кино.

Ранее режиссёр Клим Шипенко рассказал, почему «Вызов» важно было снимать в космосе. 

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